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Haberler Sarmaşık Burak’a kız kardeş geliyor

’a kız kardeş geliyor

Burak’a kız kardeş geliyor
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Buse Varol, ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Alişan ile Buse Varol'un 1 yaşındaki oğulları Burak'a kardeş geliyor. Kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyuran Alişan ile Buse Varol bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi. Alişan ile Buse Varol, dün evlerinin bahçesinde düzenledikleri cinsiyet partisinde belli olan bebeklerinin kız olacağını ise programda açıkladı.

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