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Nusrettin Hoca

Restoran zincirleriyle dünyada üne kavuşan Nusret Gökçe, bu yaz ’ın Mykanos adasına damga vurdu. Son yayınladığı videoda eşeğe ters binerek akıllara ’yı getiren Gökçe’nin paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.

Nusrettin Hoca
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Ünü sınırları aşan Nus-ret Gökçe, yaz başın-da Yunanistan'ın Myko-nos adasında açtığı yeni mekanıyla çok konuşul-du. Yaz aylarında vakti-nin çoğunu adada geçi-ren Gökçe, eşekle ada turu atarken bir video yayınladı. Her yaptığıy-la olay olan ünlü iş insanı eşeğe ters binerek verdi-ği görüntülerle Nasreddin Hoca'yı akıllara getirdi.

SOSYETENİN GÖZDESİ
Nusret'in Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta açtığı restoran, dünyaca ünlü futbol-cularla dolup taşıyor. Roma'da forma giyen Stephan El Shaa-rawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yev-hen Konoplyanka ve Juven-tus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etler-le komşuda ziyafet çeken yıldız-lardan sadece birkaçıydı. Ünlü fut-bolcularla Yunanistan sosyetesinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manza-ralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı. Yunanistan bası-nının iddiasına göre Ege manzara-sında ziyafet çekmek isteyenler ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı. Nus-ret Gökçe'nin ise Mykonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünya-ca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih ettiği öğrenildi.

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