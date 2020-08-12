Nusrettin Hoca

Ünü sınırları aşan Nus-ret Gökçe, yaz başın-da Yunanistan'ın Myko-nos adasında açtığı yeni mekanıyla çok konuşul-du. Yaz aylarında vakti-nin çoğunu adada geçi-ren Gökçe, eşekle ada turu atarken bir video yayınladı. Her yaptığıy-la olay olan ünlü iş insanı eşeğe ters binerek verdi-ği görüntülerle Nasreddin Hoca'yı akıllara getirdi.



SOSYETENİN GÖZDESİ

Nusret'in Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta açtığı restoran, dünyaca ünlü futbol-cularla dolup taşıyor. Roma'da forma giyen Stephan El Shaa-rawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yev-hen Konoplyanka ve Juven-tus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etler-le komşuda ziyafet çeken yıldız-lardan sadece birkaçıydı. Ünlü fut-bolcularla Yunanistan sosyetesinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manza-ralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı. Yunanistan bası-nının iddiasına göre Ege manzara-sında ziyafet çekmek isteyenler ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı. Nus-ret Gökçe'nin ise Mykonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünya-ca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih ettiği öğrenildi.