Seçil yeni değil

Popçu Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sahilde bisiklet süren şarkıcı, karşısında basın mensuplarını görünce şaşırdı. Bir röportajında 'Hayatıma kadın istemiyorum' diyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı şarkıcı sevgilisi Seçil Gür'le barışması hakkında muhabirlere "Yeni biri değil ki, eski görüştüğüm biri zaten o... İnsan sevdiklerinin yanında olmasını ister" diyerek cevap verdi.