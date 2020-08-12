  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Seçil yeni değil

Seçil yeni değil

Seçil yeni değil
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Popçu Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sahilde bisiklet süren şarkıcı, karşısında basın mensuplarını görünce şaşırdı. Bir röportajında 'Hayatıma kadın istemiyorum' diyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı şarkıcı sevgilisi Seçil Gür'le barışması hakkında muhabirlere "Yeni biri değil ki, eski görüştüğüm biri zaten o... İnsan sevdiklerinin yanında olmasını ister" diyerek cevap verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seçil yeni değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA