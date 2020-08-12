Tatil arası bakım

Eski manken Demet Şener önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kuaförde bakım yaptıran Şener, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Eşi Cenk Küpeli ile geçtiğimiz günlerde Ege sahillerinde tatil yapan Demet Şener, işleri nedeniyle tatile ara verdiklerini belirtti. Demet Şener, "Tekrardan tatile gideceğiz. İş yoğunluğundan döndük" dedi.
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