  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Tatil arası bakım

Tatil arası bakım

Tatil arası bakım
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Eski manken Demet Şener önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kuaförde bakım yaptıran Şener, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Eşi Cenk Küpeli ile geçtiğimiz günlerde Ege sahillerinde tatil yapan Demet Şener, işleri nedeniyle tatile ara verdiklerini belirtti. Demet Şener, "Tekrardan tatile gideceğiz. İş yoğunluğundan döndük" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tatil arası bakım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA