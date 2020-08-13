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Dünyaca ünlü ’e geliyor

Dünyaca ünlü Kabana Restaurant İzmir’e geliyor
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Dubai'de en popüler restoranlardan birisi olan ünlü Kabana Restaurant, İzmir'e şube açıyor. Restoranın sahibi olan Afganistan asıllı Hares Sadat, Türkiye ve İzmir sevgisi ile birlikte yatırım için kenti seçtiğini belirtti. Çocukluk zamanında Afganistan'daki zor günlerinden kurtulup yaşamının bir kısmının Türkiye'de geçtiğini belirten Sadat, Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü ifade etti. Kısa sürede dünya genelinde restoran zincirinin sahibi olan Sadat, Alsancak'ta açılacak restoranın menüsünde de Türk ve Afgan lezzetlerini harmanlayıp sunacaklarını ifade etti.

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