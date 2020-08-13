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Haberler Sarmaşık ‘Göz eti’ erken tedavi edilmeli

’ erken tedavi edilmeli

‘Göz eti’ erken tedavi edilmeli
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, halk arasında 'göz eti' olarak tanınan pterjium rahatsızlığının erken tedavi edilmezse, görme kayıplarına yol açabildiğini söyledi. Rahatsızlığın, dışarıda çalışan ve güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına maruz kalan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Op. Dr. Takeş, "Hastalığı gözün şeffaf tabakası olan korneaya et yürümesi olarak tanımlayabiliriz. Göz eti, astigmata yol açarak bulanık görmeye neden oluyor. Zamanında müdahale edilmezse göz bebeğini de kapatarak görme kayıplarına yol açabiliyor" dedi. Hastalığın yanma, batma, kızarıklık ve damarlanma şikayetleriyle kendini belli ettiği bilgisini veren Takeş, "İlaç tedavisiyle yalnızca kızarıklık miktarı azalır. Asıl tedavi cerrahi müdahaledir. Operasyon 15-20 dakika sürer. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebilir" diye konuştu.

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