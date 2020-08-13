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Haberler Sarmaşık Türkiye’yi çok özlemiş

’yi çok özlemiş

Türkiye’yi çok özlemiş
Giriş Tarihi: 13.8.2020

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, ligin bitimi ile soluğu İstanbul'da aldı. Serie A liginde şampiyonluk yaşamasıyla bu alanda tek Türk olan Demiral, fotoğraflarının çekilmesi ile utangaç tavırlar sergiledi. Arkadaşları ile kebap yediği mekanın önünde muhabirlerle ayak üstü sohbet eden futbolcu, "Türkiye'yi çok özlemişim. Arkadaşlarım ile biraz vakit geçirdim" dedi.

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