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Haberler Sarmaşık Kutluay’ın sportif şıklığı dikkat çekti

Kutluay’ın sportif şıklığı dikkat çekti

Kutluay’ın sportif şıklığı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Eskı milli futbolcu İbrahim Kutluay, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Tek başına çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Kutluay, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da yediği öğle yemeğinin ardından alışveriş merkezine girerek uzun süre burada alışverişine devam etti. Her zaman şık olmaya özen gösteren basketbolcunun, spor giyimi gözlerden kaçmadı.

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