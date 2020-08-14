Kutluay’ın sportif şıklığı dikkat çekti

Eskı milli futbolcu İbrahim Kutluay, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Tek başına çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Kutluay, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da yediği öğle yemeğinin ardından alışveriş merkezine girerek uzun süre burada alışverişine devam etti. Her zaman şık olmaya özen gösteren basketbolcunun, spor giyimi gözlerden kaçmadı.