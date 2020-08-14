Sevılen şarkıcı Merve Özbey, menajeri Oğuzhan Seçkin ile alışverişte objektiflere yansıdı. Sahnelerine devam eden Özbey, boş günlerinde soluğu İstanbul'da alıyor. Güzel şarkıcı, Markalar sokağı'nda dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı.
Merve boş gününü alışverişe ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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