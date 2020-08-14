‘Son 5 kilo yüzünden strese girmeyin’

Kilo verme süreciyle ilgili tavsiyelerde bulunan Dyt. Gizem Gençyürek, "Herkesin muzdarip olduğu verilemeyen son 5 kiloya dirençli kilolar da diyebiliriz ve her bireyin direnç gösteren vücut ağırlığı olabilir. Asla motivasyon kaybetmemeli ve kendimizi strese sokmamalıyız. Aç kalmak asla doğru değildir, metabolizmayı daha da yavaşlatıp kilo artışına bile sebep olabilir" dedi.

KİMSEYLE KIYASLAMAYIN

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Gizem Gençyürek, kilo verme sürecinde gerçekçi hedeflerde bulunulması gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Gençyürek, küçük ve gerçekçi hedeflere ulaşmanın esas amaca ulaşmadaki en büyük adım olduğuna değinerek, "Motivasyon ve özgüven sağlar, diyet sürecine bağlılığı ve inancı artırır.

METABOLİZMAYI ŞAŞIRTIN

Diyetin kişiye özel olduğunun farkında olup başkalarının uyguladığı programları uygulamamalı ve kilo kaybını başkasınınkiyle karşılaştırmamalıyız. Büyük risk oluşturan tek tip beslenme ile aşırı kalori kısıtlamasına dayalı şok diyetlerden kaçınmalıyız" dedi. Diyet sürecinde kilo vermede bir yavaşlama normaldir, son 5 kiloyu vermek için sabır şart. Eğer sürekli aynı program ile kilo verdiysek diyet programında ve içeriğindeki öğün saatlerinde değişiklik yapıp metabolizmamızı şaşırtabiliriz. Kilo verdikçe ihtiyacımız olan kalori miktarı düşecektir bu nedenle porsiyonları biraz daha düşürüp kaloriyi azaltmalı ve fiziksel egzersizimizi artırmalıyız."



SAGLIKLI BESLENMEK VE BAGISIKLIK İÇİN...

"SAĞLIKLI beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için hazır gıdalardan uzak durulmalı. Güne bir bardak su ve iyi bir kahvaltıyla başlanmalı. Gün içinde taze sebze, meyve ve protein kaynaklarına yönelmeli; karbonhidrat tüketimini kısıtlamalıyız. Et, süt, yumurta ve balığı sofralarımızdan eksik etmemeli; probiyotik olan yoğurdu günde 2-3 öğün tüketmeliyiz. Her gün en az 2 litre su içmeliyiz. Bu suyun yarısına limon, zencefil, maydanoz ve çubuk tarçın karıştırılması; tarçın ve zerdeçallı süt tüketilmesi, hem bağışıklığı güçlendirir hem de vitamin ve mineral eksikliğini giderir."