Ezgi, Gülben’i ti’ye aldı

Oyuncu Ezgi Mola, kullandığı sahte hesaptan kendine yorum yaptığını zannederek kendi fotoğrafının altına övgülü yorumlar yapan sanatçı Gülben Ergen'le dalga geçti. Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafının altına, sahte hesabına geçmeyi unutarak kendi hesabı üzerinden 'Can kadın' yazmış ve sosyal medyada alay konusu olmuştu. Ünlü oyuncu Ezgi Mola da paylaştığı fotoğrafa 'Ezgi abla harikasın' yorumunda bulunarak Gülben Ergen'i ti'ye aldı.

'EZGİ ABLA HARİKASIN'

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün yaptığı paylaşımın altına sahte hesaptan yazdığını zannederek kendi hesabından övgü dolu yorumlar yazmıştı. Kendisine 'Can kadın' yazan Gülben Ergen'in yorumu üzerine birçok takipçisi tarafından sosyal medyada alay konusu olmuştu. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Instagram hesabı üzerinden tatil fotoğraf-larını paylaştı ve fotoğrafın altı-na kendi kendini öven yorumlar atarak Gülben Ergen'i ti'ye aldı. Mola paylaşımın altına: "Ezgi abla harikasın", "Canım Ezgim, güzel kalp, melek insan" gibi kendini öven yorumlar yaptı.