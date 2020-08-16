Ceza konusu hatırlatılınca hızla uzaklaştı

Şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Sayan, magazin muhabirlerinin "Bir proje toplantısı mı var?" sorusuna "Hayır arkadaşım ile yemek yedim. Şimdi de evime gidiyorum" diye yanıt verdi. Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tanıtımını yaptığı bir ürünle alakalı adına kesilen yüklü miktarda para cezasının hatırlatılması üzerine, hiç konuşmadan apar topar uzaklaştı.