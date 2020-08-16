‘Düzenli diyetle diyabeti kontrol etmek mümkün’

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kenen Durna, diyabetlilerde koroner kalp hastalıklarının sık görüldüğünü söyledi. Medicana International Samsun Hastanesi'nden Dr. Durna, "Diyabet kontrol altına alınmadığında damarlarda sertleşme yaşanıyor. Damar sertliği bu hastalarda kalp krizini beraberinde getiriyor. Ateroskleroz denilen damar sertliği diyabet kaynaklı kalp hastalıklarının başını çekiyor. Diyabet, endotel denen damar içindeki hücre örtüsünün fonksiyonunu bozduğundan damar sertliği daha hızlı oluşuyor. Tüm vücut damarları daralıyor. Bunlar kalpte olduğunda krize, boyunda inme ve felçlere, böbrekte ciddi kontrolsüz yüksek tansiyona, bacakta ise ayak ve bacak kesilmesine kadar gidebilen kanlanma bozukluklarına neden olabiliyor" dedi.

SPOR YAPMAK ŞART

DR. Durna, "Diyabet hastalığı olanların yılda en az bir kez kalp kontrolünden geçmesi, rutin muayene, EKG, kan tahlilleri ve gerekli görüldüğünde ekokardiyografi ve efor testi ile değerlendirilmeleri birçok hastalığın önüne geçilmesinde önemli bir etken. Özellikle fast fooddan uzak durulması, karbonhidrat içeren besinlerin az tüketilmesi, şeker içeriği yüksek gazlı içeceklerden uzak durulması ve düzenli spor yapılması gibi basit önlem ve alışkanlıklar uzun dönemde diyabet riskini önemli oranda azaltıyor" diye konuştu.