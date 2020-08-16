‘Güçlü bağışıklık için 5 porsiyon meyve yiyin’

Korona virüsüne yakalanan hastaların bağışıklığını güçlendirmek için nasıl bir beslenme programı yapması gerektiğini anlatan beslenme uzmanı ve diyetisyen Ruşen Aksu, C ve D vitaminlerinin etkisini değerlendirdi. Enfekte olanların bağışıklığının yüksek olmasının önemli olduğunu dile getiren Aksu, sağlıklı beslenmeye dikkat çekti.

KEMİK SUYU ÇORBASI

Beslenmenin yanı sıra gün içerisinde yarım saat ile 40 dakika arasında egzersiz yapılması önerisinde de bulunan Ruşen Aksu, şu uyarıları yaptı: "Bağışıklığı destekleyici kemik suyu çorbaları, kükürtlü sebzelerden zengin soğan, sarımsak, brokoli ve pancarı beslenmemize eklemeliyiz. Kuru baklagilleri hayatımıza sokmalıyız. D ve C vitamininden zengin beslenmek hem bağışıklığı yükseltme açısından hem de antioksidan içerikleri yüksek olduğu için enfeksiyondan korunması açısından oldukça önemli. D vitamininden zengin besinleri balık, somon balığı, karaciğer, yumurta sarısı beslenmeye eklemeliyiz. Eğer D vitamini seviyelerimiz doktor kontrolüyle beraber 50'nin altındaysa bir destek sağlamalıyız. Değilse eğer beslenmeye önem göstermeliyiz."



KEFİR VE YOĞURT TÜKETİN

"C vitamininden zengin kırmızı ve yeşil biber, roka, dereotu, kivi, portakal günlük yaşamlarımıza eklemeliyiz.

Antienflamatuar besinler yeşil çay, sumak, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfil de çok önemli. Gün içinde et, tavuk, balık ve yumurta mutlaka tüketilmelidir. Kuruyemişler de çinko açısından zengin olduğu için iştahı artıracaktır. Fındık, fıstık, badem beslenmeye tekrardan eklenmeli.

Meyve ve sebzeyi en az beş porsiyon gün içerisinde tüketmeleri ve yarım saat ile 40 dakika arasında yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Ayrıca Covid pozitif hastalarda yaşanabilecek sindirim problemleri için prebiyotik ve probiyotikten zengin beslenmek oldukça önemli. Kefir ve yoğurt güç içerisinde tüketmeli soğan, sarımsak ve yer elması ile muz günlük olarak beslenmelerine eklemelidirler" dedi.