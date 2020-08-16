İki yönetmen nikah masasında

atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yönetmeni Fethi Bayram, kendisi gibi yönetmen olan Hazal Başlangıç ile dünya evine girdi. Nikah töreni, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlendi. Ataşehir Metropol AVM'nin içinde bulunan Das Das Restoran'da kıyılan nikahın şahitliklerini Efgan Rende, Metin Günay, Didem Balçın ve Nazım Yiğit Günay üstlendi.

ÖNEMLİ OLAN MUTLULUK

Düğünün ev sahipliği yapan Das Das'ın kurucularından olan ve Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u canlandıran oyuncu Didem Balçın, genç çifte mutluluklar diledi. Kendisi de geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Balçın, "Düğünümüzü yurt dışında yapma planımız vardı, olmadı. Sonra anladım ki en önemlisi iki insanın mutluluğu" dedi.



"DÜNYANIN YARISI BİZİ İZLİYOR"

KURULUŞ Osman'da Dündar Bey karakterini canlandıran usta oyuncu Ragıp Savaş da törenin en renkli simaları arasındaydı. Savaş, "Dizi başlamadan önce bize dünya nüfusunun yarısının, yani 4 milyar kişinin diziyi izlediğini söylemişlerdi. Şaşırmıştık doğrusu ama şimdi nasıl bir kitleye sahip olduğunu ve televizyon tarihinin en iyi projesi olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi