İstanbul’a aşık oldu camilerden etkilendi

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşandıktan sonra iftira davasında da eski eşiyle karşı karşıya gelen Amber Heard, tatil için Bodrum'u tercih etti. Güzel oyuncu Bodrum'dan sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Amber Heard, tek tek camileri ziyaret etti.





BAŞ ÖRTÜSÜ İLE POZ VERDİ

Cami turunda baş örtüsü takıp bol bol fotoğraf çektiren Heard, bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Amber Heard, "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" dedi. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı... 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı. İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini belirtti.