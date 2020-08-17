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anneler mahalleye geliyor

İtalyan anneler mahalleye geliyor
Giriş Tarihi: 17.8.2020
Gençliğim Eyvah'ın bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarına gelecek bölümünde, Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?
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