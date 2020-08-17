Mabel Antik Tiyatro’yu coşturdu

Bodrum Antik Tiyatro'daki açık hava konserlerinin önceki akşamki konuğu Mabel Matiz oldu. Başarılı sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını Antik Tiyatro'yu dolduran hayranlarıyla seslendirdi. Sahneye beyazlar içinde çıkan genç şarkıcı, "Tam bir yıl sonra yeniden buradayız. Çok şeyler değişti hayatlarımızda. İnşallah bu zor dönemi hep beraber inanarak ve severek atlatacağız. Bu akşam da bunun bir parçası olur inşallah" dedi.

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