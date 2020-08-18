Ağır metallerden ‘ardıç’la kurtulun

ARDIÇ yağı tüketimi ürik asit, ağır metaller, serbest radikaller ve vücudun ürettiği bazı hormonların toksik etkilerini azaltır. Ürik asidi temizlemesinden ötürü özellikle erkeklerde çok görülen gut hastalığı ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir. ardıç yağı vücudun koruyucu sigortası gibidir.