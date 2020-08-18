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Haberler Sarmaşık Ebru Şallı rest çekti: HESAP VERMEM

rest çekti: HESAP VERMEM

Ebru Şallı rest çekti: HESAP VERMEM
Giriş Tarihi: 18.8.2020
EBRU Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı. 4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı'ya eleştiri yağdı. Verdiği poz eleştirildi. "Ben kötü bir şey yapmıyo-rum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var" diyen Ebru Şallı, "Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşaya-cağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bi-lemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye eleştirilere rest çekti.
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