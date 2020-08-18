Kahvenizi şeker deposu haline getirmeyin

KAHVE, bağışıklık sistemini güçlendirici, hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekiyor. Ancak son yıllarda popüler olan süt tozu, vanilya, karamel gibi katkı maddeleri, kahvenin yararlı etkisini yok ederek kalorisi yüksek bir içecek haline gelmesine yol açıyor. Kahveye katılan zararlı bileşenler arasında süt tozunun ilk sırada yer aldığını anlatan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, önemli uyarılarda bulundu.

FINDIK, KARAMEL DEYİP GEÇMEYİN

SON dönemde popüler olan vanilya, karamel, fındık gibi kahveye eklenen ekstra maddelerin şeker oranının bir hayli yüksek olduğunu hatırlatan Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş, "Ancak bunların vücuda zararı çok fazla. Bu maddelerin şeker içeriği yüksek ve bu da vücutta yağlanmaya yol açıyor. Kan şekeri düzeyi bozuluyor ve diyabet oluşuyor. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına da yol açıyor. Çok fazla şekerli kahve tüketmek gereksiz yere kalori alımına sebep oluyor. Dolayısıyla anlık doygunluk hissedebiliriz ama uzun vadede çok çabuk acıkırız. Dolayısıyla fazla şeker ve kalori vücutta yağlanmaya sebep oluyor ve kilo artışına yol açıyor. Bu durumda obezite, insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolesterol gibi hastalıklarla karşılaşabiliriz" diye konuştu.



FINDIK KREMASI KULLANILIYOR

YENİ nesil kahvecilerde kahve yapan kişi olarak bilinen barista ise şekerli kahvelere ilgi olduğunu belirterek, "En çok latte, macchiato, Americano tercih ediliyor. Aroma olarak ise fındık, caffe mocha gibi çikolatalı kahveler tercih ediliyor. Onun dışında bir de Türk Kahvesi seviliyor. Kahvelerde fındık, çikolata, karamel şurubu tercih ediliyor. Soğuk olarak frappe tercih ediliyor" dedi.



HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI EKLEYİN

ŞEKERSİZ ve sade kahvenin kalori içeriği olmadığını anlatan Çavuş, "Aksine metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Kilolu kişilerde yağ yakımını hızlandırmada önemli bir etken. Ancak krema ve şeker içeriği yüksek olan kahveleri önermiyoruz. Şekersiz sade kahvenin kalori içeriği yok ancak içerisine süt ilave ettiğimizde kalori 100 olacaktır. Krema ve şeker içeriği yüksek kahvenin bir fincanı ise 500 kaloriye kadar çıkmaktadır. Kahvenin içinde son zamanlarda yağ koymak da çok popüler oldu. Tereyağı kalp rahatsızlığı açısından risk oluşturur. Spor öncesi sade bir kahvenin içine atılacak bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı sporda performansı artırmaya yardımcı olacaktır" dedi.