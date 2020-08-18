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Romatizma tutulmasına karşı kişniş ve kiraz sapı

Romatizma tutulmasına karşı kişniş ve kiraz sapı
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Romatizma vücut hatlarının herhangi bir katmanında meydana gelen ağrı, sızı veya şişlikten dolayı oluşan bir hastalıktır. Buna bağlı olarak şekil bozuklukları meydana gelmektedir. Yani bu hastalığı sadece eklemlerle sınırlandırmak doğru olmayacaktır.

KALICI HASARLAR BIRAKIR
EKLEM sorunlarıyla beraber, vücutta tutulmalara yol açar. İltihaplı romatizma tüm vücudu etkileyen aşırı sancılı bir hastalıktır. İltihaplı romatizmaların asıl nedeni bağışıklık sistemlerinde meydana gelen bozukluklardır. İltihaplı romatizmanın çok ağrılı olması insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu sancılar ilerledikçe vücut üzerinde kalıcı hasarlar da bırakabilir. Tıpta kesin tedavisi olmadığı için hastaların doğal ortamlarda yetişen şifalı bitkilere yönelmesi tavsiye edilir. İltihaplı romatizmaya karşı en etkili besin balıktır. Balık doğal bir iltihap kurutucu ve ağrı kesici özellik göstermektedir. Isırgan otu, rezene, hardal, kişniş, zerdeçal, zencefil, ananas, yeşil çay, keten tohumu, balık yağı ve kiraz sapı da iltihaplı romatizmaya karşı çok etkilidir.

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