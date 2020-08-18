Seda Bakan’dan kızına mütevazı doğum günü

OYUNCU Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'nın ilk yaş gününü aile arasında kutladı. Doğum günü fotoğraflarını ve evde yaptıkları pastayı sosyal medyada paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. Bakan, ailece çekildikleri kareleri 'İyi ki doğmuş canım Leyla' notuyla paylaştı. Sevilen oyuncunun geçen yıl kızına 40 mevlidi okutturması hafızalardan silinmemişken, kızına evde borcamda yaptığı pasta ve sade yaş günü kutlaması takdir topladı.