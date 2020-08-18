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Haberler Sarmaşık Seda Bakan’dan kızına mütevazı doğum günü

’dan kızına mütevazı

Seda Bakan’dan kızına mütevazı doğum günü
Giriş Tarihi: 18.8.2020

OYUNCU Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'nın ilk yaş gününü aile arasında kutladı. Doğum günü fotoğraflarını ve evde yaptıkları pastayı sosyal medyada paylaşan oyuncuya beğeni yağdı. Bakan, ailece çekildikleri kareleri 'İyi ki doğmuş canım Leyla' notuyla paylaştı. Sevilen oyuncunun geçen yıl kızına 40 mevlidi okutturması hafızalardan silinmemişken, kızına evde borcamda yaptığı pasta ve sade yaş günü kutlaması takdir topladı.

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