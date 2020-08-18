‘Sinemada oynamak için ders almalıyım’

ÜNLÜ oyuncu Amber Heard'ün İstanbul turu devam ediyor. Güzel oyuncu Mısır Çarşısı, Süleymaniye ve Ayasofya camilerine yaptığı gezinti sırasında çektiği pozlarına sosyal medyada yer verdi. Rehber eşliğinde İstanbul'u gezen Heard, önce Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti ve yapının tarihçesiyle ilgili sorular sordu. Heard, ardından Ayasofya Camii'ni de gezdi. Sultanahmet Meydanı'nda dolaşırken Ayasofya önünde tatil coşkusunu yansıtan bir fotoğraf çektiren güzel yıldız, Mısır Çarşısı'ndan bir video paylaşmayı da ihmal etmedi.



ÜNLÜ modacı Emel Yıldırım, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de meydan katında bulunan mağazalardan alışveriş yapan Yıldırım, birçok sinema projesi için teklif aldığını dile getirdi. Modacı Yıldırım, "Ekranlardan uzun süre uzak kaldım için projeleri değerlendirmeden önce iyi bir eğitim almam lazım" dedi.