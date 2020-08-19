Devlet Tiyatroları’ndan tedbirli açılış

DEVLET Tiyatroları, 1 Eylül'de korona tedbirleri alınarak sezonu açıyor. 2020-2021 sezonunun ilk biletleri internetten, 'sanat cepte' uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuldu. Devlet Tiyatroları, sezona 17 prömiyerle başlayacak, açık hava mekanlarını kullanmayı sürdürecek, az sayıda salonu da kullanıma açacak ancak koltuklar sosyal mesafe kuralına göre düzenlenecek. İçeri maskesiz izleyici alınmayacak, girişlere el dezenfektanları konulacak ve her oyun sonrasında salonlar dezenfekte edilecek.