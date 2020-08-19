Halit Ergenç tepkiler üzerine çark etti!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, Babil dizisinden ayrılmıştı. Dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Ozan Güven hakkında, 'Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum' diyen Halit Ergenç, bu açıklamasına gelen tepkiler üzerine çark ederek sosyal medyadan özür dilemek zorunda kaldı.

GÜVEN'İ KORUDU!

Açıklamasında Güven'e kol kanat gererek, "Ben Ozan'ı çok severim. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur, bunu da adalet çözecektir" diyen Ergenç, tepkiler üzerine geri adım attı ve "Kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadımı çok aştım. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum" ifadelerini kullandı.