Magnezyum eksikliği çiğ fındıkla giderilir

KAVRULMAMIŞ ve işlem görmemiş çiğ fındığın vücuda birçok faydası var. Çiğ fındık içerdiği sayısız minerallerle kansere karşı koruma sağlıyor. Çiğ fındığın, magnezyum sayesinde kemiklere iyi geldiği biliniyor. Günde bir avuç fındık tüketerek hem günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılayabilir hem de kemik erimesine karşı önlem alabilirsiniz.