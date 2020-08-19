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Miray, Kubilay’ı affetti sosyal medya yıkıldı!

Miray, Kubilay’ı affetti sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 19.8.2020

OYUNCU Miray Daner, dizi setinde tanıştığı Kubilay Aka'ya aşık oldu. Çiftin 3.5 yıllık ilişkisi, Aka'nın Hilal Altınbilek ile çekilden fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sona erdi. Ancak Miray, Kubilay'ı affederek ilişkilerine ikinci şansı verdi. Bu kez de çift, Aka'nın Instagram yazışmaları yüzünden ayrıldı. Ama ayrılığın üzerinden 1 yıl geçmeden Miray'ın, Aka'yı evlilik şartıyla tekrar affettiği öğrenildi.

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