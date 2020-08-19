Protokol üyelerine virüs işlemiyor mu!

Muğla Bodrum'da 17. Gümüşlük Müzik Festivali başladı. Gümüşlük Antik Taş Ocağı'da kemancı Rosanne Philippens ve piyanist Michail Lifits'in sahne aldığı festivalin ilk konserini, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür ve Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Hollanda Kraliyeti Kültür Başmüşaviri İpek Sur van Dijk ve Bodrumlu çok sayıda sanatsever izledi. Ancak konserde ön sıradaki protokol üyelerinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması tepkiyle karşılandı.

'BAŞKAN AŞIYI MI BULDU?'

SANAT Danışmanlığını dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Sanat Yönetmenliğini de Eren Levendoğlu'nun yaptığı konserin ardından Bodrumlular, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Başkan Aras ve beraberindeki protokol üyelerini eleştirdi. Bodrumlular, "Uluslararası düzeydeki bir festivalde, ön sırada oturan protokol üyelerinin maskesiz ve mesafesiz olması kabul edilemez. Her fırsatta maskesiyle poz veren ve 'evde kalın' diyen Belediye Başkanı Ahmet Aras aşıyı mı buldu! En kritik dönemde böylesine dikkatsizce davranması hoş değil" dedi.



'NASIL ÖRNEK OLACAK!'

GECEYE katılan dünyaca ünlü ressam Ender Güzey de tepkisini, "Konser çok güzel de, protokol sırasına virüs uğramıyor mu? Özellikle topluma örnek olmaları gerekmiyor mu? Sonra vatandaşlar neden maske takmıyor diye sormanın anlamı kalıyor mu?" sözleriyle dile getirdi.

Adem ÜLKER