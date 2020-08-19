‘Scooter’la yola devam

OYUNCU İrem Sak, önceki gün Nişantaşı'nda elektrikli scooter sürerken objektiflere takıldı. Bir eczaneden çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, "Her şey yolunda" diyerek yoluna devam etti. Bu arada eczane çalışanı bir adamın fotoğraf çekilmesine gösterdiği tepki de objektiflere yansıdı.