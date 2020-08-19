Yazın en güzel tadı dondurma

YAZ mevsiminin vazgeçilmez lezzeti dondurma, tatlı olması ve eğlence amacıyla tüketilmesi nedeniyle birçok kişi tarafından zararlı bir yiyecek olarak görülür. Oysa dengeli tüketildiğinde dondurmanın faydaları saymakla bitmez. Dondurma süt veya meyvelerin aromayla tatlandırılmasıyla üretilir. Şeker veya yapay tatlandırıcılarla tadlandırılan dondurma aynı zamanda renklendirici, aroma katıcı maddeler ve stabilizatör içerir.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYOR

ÖZELLİKLE çocukların sıcak havalarda tüketmeye doyamadığı dondurma tek başına yenilebileceği gibi milkshake olarak veya şerbetli tatlıların yanında da tercih edilmektedir. Dondurma çeşitleri içerisinde en çok rağbet göreni vanilyalı dondurmadır. Dondurma zararlı sanılmasının aksine özellikle çocukların gelişiminde ve sağlıklı beslenmesinde önemli yer tutar.



BOĞAZA İYİ GELİR

ÇOĞU boğaz ağrısı bir virüsden kaynaklandığından ve antibiyotik tedavisi gerektirmediğinden, ev ilaçları farenjit veya boğaz ağrısının tedavisinde önemli bir husustur. Doğru yiyecekleri yemek, cızırtılı, boğaz ağrısını hafifletebilir. Dondurma gibi soğuk yiyeceklerin boğaz ağrısını yatıştırdığı ve uyuşturduğu söylenir, ancak bazı dondurma türleri tahrişe de neden olabilir.



KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

■ KALORİ:140

■ TOPLAM YAĞ: 7 gram ■ KOLESTEROL: 30 mg ■ PROTEİN: 2 gram ■ TOPLAM KARBONHİDRAT:

17 gram ■ ŞEKER: 14 gram ■ (Bir top dondurma tüketen bir kişi D vitamini ihtiyacının yüzde 33.33'ünü, A vitamini ihtiyacının yüzde 11.14'ünü, B12 ihtiyacının yüzde 10.83'ünü, fosfor ihtiyacının yüzde 8.40'ını ve kalsiyum ihtiyacının yüzde 8.4'ünü karşılamış olur.)



ÇOK FAZLA TÜKETİLİRSE...

■ Yağ içeriğine sahip olduğundan fazla tüketilmesi kandaki kolestrolün yükselmesine neden olur.



■ Kan basıncının yükselmesine neden olabilir.



■ Yüksek miktarda şeker içerdiğinden kan şekerinin yükselmesine, hormon dengesinin bozulmasına ve kilo almaya sebep olabilir.



■ Laktoz intoleransı bulunan kişiler dondurma tüketmemelidirler.



■ İçerisindeki yüksek kalsiyum miktarı iştahın azalmasına, böbrek ağrılarına, bulantıya, depresyona neden olabilir.



■ Aç karnına tüketilmemelidir.



■ Pankreas problemlerine sebep olabilir.



■ Sinüs enfeksiyonlarına yol açabilir.



FAYDALARI NELERDİR?

■ VİTAMİN ZENGİNİ: İçeriğinde B12, B6, D, C ve E vitaminleri bulundurur. Yağ, protein ve karbonhidrat bakımından zengindir. Böbrek taşı oluşumunu engeller, PMS döneminde duygu geçişlerini hafifletir. K vitamini bakımından da zengindir. Bu sayede kan pıhtılaşmasını engeller ve akışını hızlandırır. Antioksidan özelliği sayesinde organ ve sinirlerin fonksiyonu ile bağışıklık sistemini düzenler.

■ ENERJİ KAYNAĞI:

Mükemmel bir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda yağ, karbonhidrat ve protein bakımından da zengindir. Ortalama miktardaki dondurma tüketimi kilo almaya neden olmaz.

■ MİNERAL DEPOSU: İçeriğindeki fosfor ve kalsiyum sayesinde diş ve kemik sağlığı için çok önemli bir besindir. Kalp ve böbrek sağlığına destek olur.



■ GERİLİMİ DÜŞÜRÜR:

Stresi azaltır, beyin fonksiyonlarını kuvvetlendirir ve uykusuzluğa iyi gelir. Dondurma bu özellikleriyle kendini daha iyi hissettirir.