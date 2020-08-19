Zeytinyağı böbrek hasarını azaltıyor

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, zeytinyağının içeriğindeki skualen adlı maddenin böbrek hasarını azalttığını saptadı. DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Sülen Sarıoğlu ile tez danışmanlığını yürüttüğü öğrencisi Dr. Resmiye Irmak Yüzügüldü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yılmaz'ın katkılarıyla skualen adlı bileşik ile ilgili araştırma yaptı. Bilim insanları, en zengin kaynakları köpekbalığı karaciğeri ve zeytinyağı olan, insan vücudu, buğday tohumu ve pirinç kabuğunda da bulunan skualen üzerinde çalıştı.



İŞLEV KAYBI AZALIYOR

ARAŞTIRMACILAR, 'A, E ve K vitamini, Koenzim Q ile benzer yapıda hidrokarbon yapıda bir ara bileşik' olarak tanımlanan skualenin böbrek hastalıklarına etkisini inceledi. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmada, zeytinyağı kökenli skualenin verildiği gruplarda böbrek işlevlerindeki kaybın ve doku hasarının çok azaldığı saptandı. Araştırmada böbreklerde işlev bozukluğuna işaret eden serum kreatinin ile idrar protein değerlerinde de azalma görüldü. Zeytinyağındaki skualen etkisinin köpekbalığı kaynaklı skualenden daha belirgin olduğu vurgulanırken, kemik iliği hücreleri hasarlanmasını azalttığı kaydedildi. Sarıoğlu, bağırsak, akciğer ve deri kanseri riskini de azalttığına yönelik bulgular olduğunu söyledi.