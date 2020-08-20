‘Anne ve babama bile sarılamadım’

BÜŞRA Pekin, önceki gün Etiler'de arkadaşlarıyla yemekteydi. Görüntülendiğini fark eden oyuncu, hemen masasından kalkarak muhabirlerin yanına geldi. Bir hayli keyifli olan Pekin, "Uzun zaman sonra sizleri gördüğüm için çok sevindim, çok özlemişim" dedi. Pandemide ailesinden uzak kalan oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde İzmir'e ailemin yanına gittim. Çok ayrı kalmıştık ama anne ve babama sarılamadım" dedi. İzmir'e uçakla gittiğini belirten Pekin, "Havayolları güzel önlemler almış, gece uçağına bindiğim için kalabalık değildi. Dönüşte arabamla geldim" dedi.