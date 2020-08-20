Bagısıklık sistemi için ‘badem’ yiyin

BAHARIN müjdecisi olarak bilinen çağla badem ve badem yüksek oranda C ve E vitamini ile selenyum içerirler. Bu özelliğiyle bademin, bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir. Bademin, faydalı içerikleri sayesinde cilt sağlığı adına da olumlu etkileri bulunmaktadır.