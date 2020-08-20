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Enfeksiyonun ilacı ve zerdeçal

Enfeksiyonun ilacı tarçın ve zerdeçal
Giriş Tarihi: 20.8.2020

BAHARATLARDAN tarçın en güçlü antioksidandır. İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde tarçın ve zerdeçal; vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı oluşan enfeksiyonlarla savaşır. Bu sayede bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Ayrıca tarçının hemen tüm kanser türlerine karşı koruyucu bir görev üstlendiği de bilinmektedir.

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