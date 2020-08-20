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Gencebay’a ’da sürprizi

Gencebay’a Aydın’da doğum günü sürprizi
Giriş Tarihi: 20.8.2020

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay'a, davete katıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde doğum günü sürprizi yapıldı. 4 Ağustos'ta 76. yaş günü olan sanatçıyı, makamında ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir doğum günü pastasıyla kutladı. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Gencebay'a Rektör Aldemir sağlıklı bir ömür diledi. Ardından Atatürk Kongre Merkezi'ne geçen Gencebay; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile bağlama çalarak personele mini konser verdi.

TÜRK MÜZİĞİNİN DEVAMIYIM
MÜZİK kariyerinde herkesin sevebileceği bir yapıyı oluşturmaya çalıştığını anlatan Gencebay, "Birileri Arabesk dedi. Oysa Arabesk çok değerli bir kavramdır, tarihsel kökleri vardır ama benim çalışmalarım için uygun kavram değildir. Birileri bunu çalışmalarıma çamur atmak için kullandı. Ben Türk müziğinin devamıyım. Yaklaşık 50 yıldır bu müziği yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Bunları kendi duyarlılığımızla yapmalıyız. Batı'nın kopyası olarak değil" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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