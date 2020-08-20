Kim demiş yazın çorba içilmez diye

ÇORBASIZ sofraya oturmak istemeyenler, her mevsim tüm çorbaları afiyetle içilebilir. Ama sıcaklarda hararet yaptığı düşüncesiyle Türk mutfağının güzelim çorbalarından kendini mahrum edenlere hemen duyuralım... Özellikle yaz aylarında içinizi ferahlatacak birçok soğuk yaz çorbası sizleri bekliyor.

MİDENİZİ ŞİŞİRMEYECEK

BUNLAR soğuk çorbalar olduğu gibi bazıları ılık ve sıcak olarak da servis edilebiliyor... Biz de bugün, özellikle yazın tercih edilen çorbalardan bahsedeceğiz... Bu çorbalar midenizi şişirmeyecek hafiflikte ve kolay yapılabilme özellikleriyle, sıcak günlerde de çorbaların keyfini çıkarmanızı sağlayacak.



PANCAR ÇORBASI

BOL suda yıkayıp gerekirse üzerlerini fırçaladığınız pancarları kabuklarını soymadan tencereye alın. Kısık ateşte 30 dakika suda haşlayın. Suyunu süzdüğünüz ve oda ısısında kısa bir süre beklettiğiniz pancarların kabuklarını kolaylıkla soyun ve iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu ve tuz ilavesiyle mutfak robotuna alın. Azar azar su ekleyip püre haline getirin. Servisinde kullanmak üzere; yoğurt ve labne peynirini küçük bir kapta karıştırın Servis kaselerine aldığınız soğuk çorbayı, körpe pancar yapraklarıyla süsleyin. Krema ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle bekletmeden servis edin



AYRAN AŞI ÇORBASI

İÇİNİZİ soğutacak bir çorba çeşididir. Bir gece önce buğdayı ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar sıcak su koyup pişirmeye alın. Ardından haşladığınız nohut tanelerini içine atın. 5 dakika pişirip soğumaya bırakın. Başka bir kapta tuz, nane, yoğurt ve dereotunu karıştırın. Haşladığımız nohut ve buğday karışımının suyunu süzüp yoğurtlu karışımla birleştirin. Üzerini kekik, defne, nane ya da reyhan gibi aromalı bitkilerle süsleyerek servis edin.



SOĞUK DOMATES ÇORBASI

3 domates, 2 adet kırmızı biber, 1 salatalık, 2 diş sarımsak ve bir tutam fesleğeni blender'dan geçirin. Daha sonra bu karışımı tel süzgeçten süzerek domates suyu, zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın. Üzerine kuru nane serperek soğuk servis edin.



YEŞİL MERCİMEKLİ SOĞUK ÇORBA

SOĞUK ve iç ferahlatıcı çorbaların başında gelir. İlk olarak 1 çay bardağı yeşil mercimeği yeteri kadar suda haşlayıp soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra süzme yoğurdu, yoğurdu, suyu ve ezdiğimiz sarımsağı geniş bir kasede çırpıyoruz. Ardından haşladığımız mercimeği ilave ediyoruz. Tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdirip kuru nane ve pul biber serpiştirerek soğuk servis yapıyoruz.



KABAK ÇORBASI

Yazın en hafif çorbasıdır. Soyduğunuz kabakları, küçük parçalar halinde doğrayın. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. Dereotunu kıyın. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar soteleyin. Kabakları ekleyip soğanlarla birlikte soteleme işlemini 5 dakika kadar sürdürün. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave ettikten sonra köpürene kadar 3 dakika kavurun. Soğuk sütü azar azar katıp bir çırpıcıyla karıştırın. Soğuk tavuk suyu ve süzme yoğurt ilave ettiğiniz çorba karışımını, kuru soğanla birlikte sotelenmiş kabak ilavesiyle kısık ateşte 15 dakika pişirin.



KARNABAHAR ÇORBASI

SOĞAN ve sarımsağı küçük küçük doğrayın. Kabuksuz olarak domatesi küpler halinde kesin. Zeytinyağını bir tencerede kızdırıp soğan ve sarımsakları 1-2 dakika soteleyin. Ardından kesilmiş domatesleri ekleyerek 2 dakika daha soteleyin. Yumuşayan domateslere 250 ml. sıcak su ve 200 gram haşlanmış karnabaharı katın. 3 dakika kaynayan çorba karışımına zerdeçal, köri, tuz, pul biber ve kalan 750 ml. sıcak suyu ilave edin. Pişmekte olan çorba karışımına çubuk tarçını ekleyip aromasını vermesi adına 1-2 dakika beklettikten sonra çıkartın. Aralıklarla karıştırmaya devam ettiğiniz çorbayı, 9-10 dakika daha pişirin