Sindirimin dostu kuru üzüm suyu

KURU üzüm, karaciğer ve bağırsakların toksinlerden kolay kurtulmasına yardımcı olmanızı sağlar. Detoks ve antioksidanlar bakımından da yüksek miktarda lif içeren kuru üzüm, bağırsak hareketleriniz hızlandırır ve sindirim sistemi rahatlar. Ayrıca, kolon ve bağırsakların temizlenmesini sağlar. Suyu da faydalı olan kuru üzümü, suda bekleterek enerji veren bir içecek olarak da içebilirsiniz.