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Bulduğu parayı polise veren işçiye sahip çıktılar

Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden örnek temizlik işçisi Habib Çaylı’nın 35 bin liralık kredi borcunu ödemek için şarkıcı , Alişan ve harekete geçti.

Bulduğu parayı polise veren işçiye sahip çıktılar
Giriş Tarihi: 21.8.2020

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Habib Çaylı, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etmişti... Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli harekete geçti. Bursa'da, çalışırken 110 bin lirayı polise teslim eden Çaylı'nın (57) 35 bin liralık kredi borcunu Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli ödeyecek.

BORCUNA RAĞMEN POLİSE GİTTİ
İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olduğu belirtilen temizlik işçisi Çaylı, "Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Karakola giderek bu parayı teslim ettim" dedi.

PROGRAMDA AĞIRLADILAR
Bunun üzerine Alişan ve Akalın, sabah programında temizlik işçisi Çaylıyı konuk etti. İki şarkıcı, Çaylının iki bankaya toplam 35 bin lira kredi borcunu öğrendikten sonra harekete geçerek borçlarını karşılayacaklarını söyledi. Programın konuğu olan bir diğer şarkıcı Mustafa Ceceli de destek sözü verdi.

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