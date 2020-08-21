Bulduğu parayı polise veren işçiye sahip çıktılar

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Habib Çaylı, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etmişti... Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli harekete geçti. Bursa'da, çalışırken 110 bin lirayı polise teslim eden Çaylı'nın (57) 35 bin liralık kredi borcunu Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli ödeyecek.



BORCUNA RAĞMEN POLİSE GİTTİ

İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olduğu belirtilen temizlik işçisi Çaylı, "Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Karakola giderek bu parayı teslim ettim" dedi.



PROGRAMDA AĞIRLADILAR

Bunun üzerine Alişan ve Akalın, sabah programında temizlik işçisi Çaylıyı konuk etti. İki şarkıcı, Çaylının iki bankaya toplam 35 bin lira kredi borcunu öğrendikten sonra harekete geçerek borçlarını karşılayacaklarını söyledi. Programın konuğu olan bir diğer şarkıcı Mustafa Ceceli de destek sözü verdi.