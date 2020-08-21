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Haberler Sarmaşık Hadise sözünü tutamadı Kaan’la fotoğraf paylaştı

sözünü tutamadı Kaan’la fotoğraf paylaştı

Hadise sözünü tutamadı Kaan’la fotoğraf paylaştı
Giriş Tarihi: 21.8.2020

HADİSE'NİN Kaan Yıldırım'la aşkından önce "Asla aşığım demeyeceğim, sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım" sözleri yeniden magazinin gündemine oturdu. Hadise ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini ilan etti. Bir süre önce Yıldırım, Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Hadise de, Instagram'dan sevgilisi ile yer aldığı kareyi "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaştı.

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