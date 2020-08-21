Kalp sağlığını korur, inme riskini azaltır

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen çay, ülkemizde de tüm içeceklerden fazla rağbet görüyor. Çay, kışın içimizi ısıtmanın en zevkli yolu, sohbetlerimizin demi, yazın bile hararet giderici olarak tiryakilerin vazgeçilmezidir.

KALP SAĞLIĞINA FAYDALI

ÖZELLİKLE Türk toplumunda, günün her saati ocağımızda dumanı tütmeye hazır olan çayın, akla gelmeyecek faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Çay, kalp sağlığına faydalı olan flavonoid adlı bir antioksidan grubu içerir. Flavonoidler yüksek tansiyon, kolesterol ve trigliserit seviyeleri veya obezite gibi kalp hastalığı için birçok riskin azaltılmasına yardımcı olur. Günde üç bardak çay içenlerin kalp hastalığı geliştirme riskinde yüzde 11 azalma olduğu saptanmıştır. Çay kan basıncını düşürmede de etkilidir. Altı ay günde üç fincan çay içenlerin kan basıncında önemli düzenleme görülmüştür.



KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

ÇAY, vücutta insülin kullanımını artırmaya yardımcı olan moleküller içerdiğinden, şekersiz içildiğinde kan şekeri üzerinde olumlu etkiler gösterir. Çayın insülin aktivitesini 15 kattan fazla artırdığı araştırmalarla saptanmış, içindeki 'epigallokateşin gallat' adlı bir bileşiğin insülin seviyelerini iyileştirdiği keşfedilmiştir.



BAĞIRSAKLARI İYİLEŞTİRİR

ÇAYDAKİ polifenoller, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederken, Salmonella gibi kötü bakterileri engelleyerek, sağlıklı bir bağırsak dengesinin korunmasını sağlar. Çay ayrıca zararlı maddeleri öldüren ve sindirim sisteminin iç yüzeyini onaran bağırsak bakterilerini ve bağışıklığı artıran antimikrobiyal özelliklere sahiptir.



GÜNDE BEŞ BARDAĞI AŞMANIN ZARARLARI

DEMİR EKSİKLİĞİ OLUŞUR: Çay, tanen ya da tannik asit adı verilen bir bileşik sınıfı açısından zengin bir içecektir. Tanenler, besinlerde bulunan demire bağlanarak sindirim sisteminden demirin engellenmesine neden olabilir. Çayın aşırı tüketimi durumunda, vücudunuzda demir eksiliği yaşanabilir.



■ STRESİ ARTIRABİLİR: Çay yaprakları, doğal olarak kafein içerir. Aşırı kafein tüketiminin uykusuzluğa neden olduğu birçok kişi tarafından bilinse de, stres, kaygı ve huzursuzluk duygularının kafeinden kaynaklanabileceği çok az insan tarafından bilinmektedir.



■ BAŞ AĞRISI YAPAR: Çayla aşırı kafein alımı nedeni açıklanamayan kronik baş ağrılarının nedeni olabilir. Bu nedenle çay ya da kahve gibi kafein içeren içecekler baş ağrısı durumunda azaltılarak iyileşme olup olmadığı kontrol edilmelidir.



■ HAMİLELİKTE DİKKAT: Hamilelik sırasında çay gibi kafein bulunan içeceklerin yüksek miktarda tüketilmesi düşük ve düşük bebek doğum ağırlığı gibi komplikasyon riskini arttırabilir. Hamilelikte günlük kafein alımı 200 mg'ın altında olmalıdır.



■ SİNDİRİME ETKİLERİ:

Çay her ne kadar bağırsak sağlığına faydalı olsa da, özellikle aç karnına tüketilmesi bazı insanlarda bulantıya ve mide yanmasına neden olabilmektedir. Çayın olası zararlarının farkında olarak kendi alımınızı sınırlandırabilir, diyetinizde gereken ayarlamaları yapabilirsiniz



KANSER HÜCRESİNİ BASKILAR

LABORATUVAR ortamında yapılan bir çalışmada, çaydaki polifenollerin kanser hücreleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Çayın kanser hücresi büyümesini düzenlemede ve yeni hücre gelişimini azaltmada rol oynayabileceği saptanmıştır. Bir araştırmada ise çaydaki polifenollerin hormona bağlı meme tümörlerinin Çay sadece dost sohbetlerinin demi değil; kalp, bağırsak, tansiyon, kolesterol, kan şekeri ve kanser hücrelerinin yayılması gibi hastalıklara karşı da etkili bir içecektir. Yeter ki tiryakilikte aşırıya kaçmayalım... yayılmasını engellemede yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştır.



ODAKLANMAYI ARTIRIR

SİYAH çay, uyanıklığı ve odağı artırabilen kafein ve L-theanine adlı bir molekül içerir. L-theanine beyindeki alfa aktivitesini artırırken, gevşeme ve daha iyi odaklanma sağlar.