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Haberler Sarmaşık ‘Özel hayatımı size anlatacak değilim’

‘Özel hayatımı size anlatacak değilim’

‘Özel hayatımı size anlatacak değilim’
Giriş Tarihi: 21.8.2020

UZUN bir aranın ardından sürpriz bir ilişki ile magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Giydiği derin göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çeken Boluğur, aşk hayatıyla ilgili soruları, "Anlatmayacağım tabii ki, hadi öpüyorum sizi. Niye anlatayım, o benim özelim. Anlatmak istediğimi sayfamda anlatıyorum" diye yanıtladı.

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