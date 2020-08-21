‘Üç günde bir sevgili değiştirmiyorum’

ROL arkadaşı Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım başta olmak üzere bir çok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir isyan etti. 'Hayatımda kimse yok' diyen Özdemir, Instagram'dan uzun bir açıklama yayınladı. "Uzun zamandır biter, zamanla durulur diye düşünüp sustuğum, hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim" diyen Özdemir şunları söyledi:

ARKADAŞLARIM VAR

"BENİM de herkes gibi sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var... Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok. Yoğun bir tem-poda çalışıyor, ara verdiğimde tatil yapıp, arkadaşlarımla vakit geçirip hayatımı yaşamaya gay-ret ediyorum... " "Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Sizlerden tek ricam; emin olma-dan, araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum."