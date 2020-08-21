  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Üç günde bir sevgili değiştirmiyorum’

‘Üç günde bir sevgili değiştirmiyorum’

‘Üç günde bir sevgili değiştirmiyorum’
Giriş Tarihi: 21.8.2020

ROL arkadaşı Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım başta olmak üzere bir çok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir isyan etti. 'Hayatımda kimse yok' diyen Özdemir, Instagram'dan uzun bir açıklama yayınladı. "Uzun zamandır biter, zamanla durulur diye düşünüp sustuğum, hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim" diyen Özdemir şunları söyledi:

ARKADAŞLARIM VAR
"BENİM de herkes gibi sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var... Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok. Yoğun bir tem-poda çalışıyor, ara verdiğimde tatil yapıp, arkadaşlarımla vakit geçirip hayatımı yaşamaya gay-ret ediyorum... " "Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Sizlerden tek ricam; emin olma-dan, araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Üç günde bir sevgili değiştirmiyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA