Bebeğinize verdiğiniz muhallebi yararlı mı?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, toplumda kilolu bebeklerin sağlıklı olduğuna ilişkin düşüncenin yanlış olduğuna dikkat çekerek, "Pirinç unu ve muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı, proteinden fakir beslenme alışkanlığı bebeğinizin gelişiminde sorunlara neden olabilir" dedi.

2 YIL ANNE SÜTÜNE DEVAM

Prof. Dr. Karabayır, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli faktörün beslenme olduğunu belirterek anneler için en önemli kriterin kilo olduğunu ifade etti. Fazla karbonhidrat ve az ya da aşırı proteinle beslenen bebeğin ileride diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanabileceğini ifade eden Karabayır, "Bebek beslenmesinde en önemli faktör ilk 6 ay yalnız anne sütü, daha sonra en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne sütüne devam edilmesidir. Bu bebeklerde obezite, iskemik kalp hastalıkları gibi sorunların daha az görüldüğü bilinmeli" dedi.

KİONA VE YULAF MUAMMA

Karabayır, tamamlayıcı beslenmede en önemli faktörlerden birinin protein, demir, çinko ve B12 kaynağı hayvansal gıdalar olduğuna dikkati çekerek, "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı beslenme bebeğin büyüme ve gelişiminde soruna neden olabilir. Anne sütü ve tamamlayıcı beslenmede ailelerin sağlık personelleri tarafından bilgilendirilmesi oldukça önemli" ifadelerini kullandı. Son yıllarda annelerde artan beslenme farkındalığına işaret eden Karabayır, şu bilgileri verdi: "Klasik bebek beslenmesinde yer almayan kinoa, yulaf, rüşeym, keçiboynuzu gibi besin maddelerinin ön plana çıktığını, bazen de çocuk beslenmesinde vejetaryen hatta vegan beslenmenin tercih edildiği görülüyor. Çocuk beslenmesinde bilimsel kanıtları olmayan besinlerin büyüyen bir organizma olan çocuklarda şu anda bilinmeyen bir takım olumsuz etkileri yıllar sonra ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.



BILDIRCIN YUMURTASI ERKEN ERGENLİK NEDENİ

"ÖRNEĞİN kız çocuklarda karşılaşılan erken ergenlik olgularının bir kısmında, yüksek miktarda protein içeren bıldırcın yumurtası tüketimi olduğu saptandı" diyen Karabayır, "Son yıllarda popüler olan propolisin bazı türlerinin de östrojen hormonu benzeri maddeler içerdiğinden, çocuklarda hormon dengesini etkileyebileceği unutulmamalıdır. Çocuk beslenmesinde önerilerin bilimsel, genel topluma uygulanabilen, enerji ve protein açısından zengin, kolay ulaşabilecek besinleri içermesi gerekiyor" uyarısı yaptı.



DOĞUM SONRASI KİLO ARTIŞINA DİKKAT

KARABAYIR, bebeklerin büyümesinin persantil eğrileriyle her ay takip edildiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Pratik olarak doğumda ortalama 3 kilo civarında doğan bir bebeğin 5 aylıkken doğum ağırlığının 2 katı, 1 yaşında 3 katı olması beklenir. Yaşamın ilk 6 ayında ayda en az 500 gr tartı alımı ve toplam 16 cm boy uzaması normal iken, 6'ıncı aydan sonra tartı alımı ayda 400 gr'a, boy uzaması ise toplam 8 cm'e inmektedir. Bir yaştan sonra ise aylık tartı alımı 100-200 gr, yıllık boy uzaması ise 10-12 cm olmaktadır. Persantil eğrisindeki sapmalar bebeğin büyümesinde sorun olduğunu işaret edebilir. Tartı eğrisi giderek düşen bir bebekte beslenmenin yetersiz olduğu söylenebilir. Kilosu, boyuna göre normalin üstündeki çocuklarda ise ayrıntılı beslenme öyküsü alınarak, 3 günlük beslenme listesi istenmeli."