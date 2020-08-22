“Farklıymışım ki hala Tarkan’ı soruyorlar”

21 yıldır ABD'de yaşayan eski model Jülyet Berlen, İngilizce bile bilmeden gittiği ülkede birçok iş yaparak hayata tutunmayı başardığını söyledi. Adını 1993'te Tarkan'la ilişkisiyle duyuran Jülyet, 90'lı yılların renkli dünyasında 'top model' olarak ortaya çıktığında 16 yaşındaydı. Onun bir anda tanınması ise yıldızı yeni parlayan pop star Tarkan'ın sevgilisi olmasıydı. Berlen bu konuda, "Hala benim Tarkan'ın sevgilisi olduğumu hatırlayanlar var. Tarkan'ın ilk sevgilisi değildim ama herkesten farklıymışım ki iz bırakmışım" dedi.