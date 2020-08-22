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’dan baba ocağında keyif

Melek Mosso’dan baba ocağında keyif
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Ünlü ses sanatçısı Melek Mosso, Denizli'deki ailesini ziyaret etti. Mosso, balkon keyfini, sosyal medyadan 'Balkonda kuru patlıcan, biber, annem, Gülşah ve zeytinyağlı makyaj' notuyla paylaştı. 1 Ağustos'ta başlayan ve 29 Ağustos'a kadar sürecek 10 sahnelik yaz konserleri turnesinde, Denizli ve İzmir konserlerinin ardından 4 gününü dinlenmeye ayıran Mosso, Denizli'deki baba ocağını ziyaret etti. MOSSO,
Pamukkale Kuşpınar mahallesindeki evlerinde balkon keyfini sosyal medyadan da takipçilerine duyurdu.

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