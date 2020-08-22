Merve’nin yeni aşkına annesinden onay

Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı'ndaydı. Anne kız yürüyüş yaparken görüntülendi. O sırada kızının yeni sevgilisi ile tanışıp tanışmadığı hakkında sorulan soruları yanıtlayan Nehra Boluğur, "Evet tanıştım, çok iyi bir çocuk, beğendim" diyerek kızının ilişkisine onay verdiğini söyledi. Ardından kızıyla yalnız kalmak istediğini söyleyen Nehra Hanım, "Başka soru sormayın lütfen, kızımla baş başa kalmak istiyorum" diye konuştu.