Çağımızın sorunu obeziteye cerrahi tedavi yaklaşımı

ÖZEL Ege Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Önder Öner, "Günümüzde fastfood tarzı beslenmenin yaygınlaşması, televizyon ve bilgisayar başında geçirilen saatlerin artması ve aktivitelerin azalması sonucu aslında hepimiz yavaş gözükse de gayet hızlı bir şekilde ama farkında olmadan obez oluyoruz" dedi.

BİR SÜRE TAKİP EDİLMESİ ŞART

OBEZİTE tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi seçeneklerinin mevcut olduğunu belirten Öner, "Bariatrik cerrahi morbid obez hastaların tedavisindeki en etkili yöntemdir. Bariatrik cerrahi ile obezitenin tedavi edilmesi obeziteyle ilişkili birçok metabolik problemin de iyileşmesini sağlamaktadır. Cerrahi öncesi hastaların bir müddet takip edilmesi cerrahi başarıyı arttırmaktadır. Az miktarda kilo kaybı olanlarda bile bu sayede cerrahi riskte belirgin azalma sağlanabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı cerrahi kararı vermeden önce hastaların en az 6 ay boyunca bir endokrinoloji birimi tarafından takip edilmesini öneriyoruz" dedi.