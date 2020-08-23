Denizli'de son zamanlarda yayılım hızı artan korona virüs, kentte görev yapan 5 doktora da bulaştı. Denizli Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak çalışan Ö.Ö. ve aynı servisten bir doktor arkadaşı, kentteki başka hastanelerde çalışan iki meslektaşları ile birlikte mavi yolculuğa çıktı. Ancak yolculuğun hemen başında Ö.Ö. ve servis arkadaşında korona virüs belirtileri görüldü.

TEKNEDEN İNDİLER

Dört doktor arkadaş tekneden hemen ayrılarak test yaptırdı. Yapılan testlerde Denizli Devlet Hastanesi'nde çalışan 2 doktorun korona virüse yakalandıkları tespit edildi. Doktorların verdikleri bilgiler doğrultusunda arkadaşları olan ve başka hastanelerde çalışan 3 doktora daha test yapıldı. Bu doktorlarda da virüs tespit edilince 5 doktor, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.