Nouma DJ kabininde

FUTBOLU bıraktıktan sonra Dj'lik yapan Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma önceki gün Bodrum Tilkicik Koyu'nda tatilcileri coşturdu. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin karşısına "Selamün Aleyküm gençler hoş geldiniz" diyerek çıkan Nouma, çaldığı hareketli şarkıların yanı sıra kabindeki neşeli ve sempatik tavırlarıyla tatilcilerden tam not aldı. Hayranlarının selfie isteklerini kırmayan Pascal Nouma, bir sevenine takılarak "Beni Pascal'la karıştırdın sanırım ben Pascal değilim Şerafettin'im" diyerek mekandaki herkesi güldürdü.